08:34 | Футбол — РПЛ

Футболисты "Урала" полетели на матч с "Ахматом" вместе с болельщиками

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Трое болельщиков "Урала" полетели вместе с футболистами и тренерским штабом команды в Грозный на матч 19-го тура чемпионата России против "Ахмата", сообщает официальный Твиттер екатеринбуржцев.

"Урал" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. "Ахмат" с 23 баллами располагается на 8-й строчке.

"Ахмат" – "Урал": чемпионат России, онлайн-трансляция, 10 марта, начало – в 17.30 (мск).

Все о чемпионате России – здесь

Ахмат - Урал


 

 

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