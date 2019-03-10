Футболисты "Урала" полетели на матч с "Ахматом" вместе с болельщиками

Трое болельщиков "Урала" полетели вместе с футболистами и тренерским штабом команды в Грозный на матч 19-го тура чемпионата России против "Ахмата", сообщает официальный Твиттер екатеринбуржцев.
"Урал" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. "Ахмат" с 23 баллами располагается на 8-й строчке.
"Ахмат" – "Урал": чемпионат России, онлайн-трансляция, 10 марта, начало – в 17.30 (мск).
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Кстати, вместе с нами сегодня летят победители нашего совместного розыгрыша с радио "Пилот" - 3 болельщика #ФКУрал, которых мы взяли в самолет до Грозного вместе с главной командой. pic.twitter.com/vT5trYuZYD– ФК Урал (@FCURAL) 10 марта 2019 г.
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