Футболисты стран ЕАЭС перестанут считаться легионерами с 1 июля 2020 года

Футболисты из стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 1 июля 2020 года перестанут считаться легионерами во всероссийских соревнованиях на территории России. Это положение закреплено в приказе Минспорта РФ «Об утверждении ограничений на участие спортсменов, не имеющих права выступать за сборные команды России в соревнованиях по футболу».

В текущем сезоне в основном составе команд РПЛ могут выходить не более шести легионеров. Со следующего сезона будет действовать формат «8+17», при котором в заявке клуба на сезон может быть максимум восемь иностранных футболистов. Все они смогут выйти в стартовом составе. В ФНЛ количество легионеров в заявке не должно превышать четырех человек.

Членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия.