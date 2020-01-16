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Футболисты стран ЕАЭС перестанут считаться легионерами с 1 июля 2020 года

13:42
Нападающий «Сочи» и сборной Армении Александр Карапетян. Фото Виталий Тимкив.
Нападающий «Сочи» и сборной Армении Александр Карапетян. Фото Виталий Тимкив.

Футболисты из стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 1 июля 2020 года перестанут считаться легионерами во всероссийских соревнованиях на территории России. Это положение закреплено в приказе Минспорта РФ «Об утверждении ограничений на участие спортсменов, не имеющих права выступать за сборные команды России в соревнованиях по футболу».

В текущем сезоне в основном составе команд РПЛ могут выходить не более шести легионеров. Со следующего сезона будет действовать формат «8+17», при котором в заявке клуба на сезон может быть максимум восемь иностранных футболистов. Все они смогут выйти в стартовом составе. В ФНЛ количество легионеров в заявке не должно превышать четырех человек.

Членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия.

Дополнительная информация

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202001160015?index=1&rangeSize=1

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