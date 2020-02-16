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Футболисты «Спартака» прогулялись по Сочи накануне матча с «Араратом»

13:14
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Футболисты «Спартака» прогулялись по Сочи накануне товарищеского матча с ереванским «Араратом». Красно-белые проводят третий зимний сбор.

В Сочи «Спартак» будет работать до начала следующей недели.

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