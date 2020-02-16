Футболисты «Спартака» прогулялись по Сочи накануне матча с «Араратом»
13:14
Футболисты «Спартака» прогулялись по Сочи накануне товарищеского матча с ереванским «Араратом». Красно-белые проводят третий зимний сбор.
В Сочи «Спартак» будет работать до начала следующей недели.
Командная прогулка перед матчем с «Араратом» ?— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) February 16, 2020
Товарищеская встреча против ереванского клуба пройдет в закрытом режиме.#КрасноБелыеСборы?? | #День5 pic.twitter.com/Lcjx1fmQUz
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