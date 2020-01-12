Футболисты «Рубина» вышли из отпуска

12 января футболисты «Рубина» собрались в Казани после зимней паузы. Игроки прошли плановый медосмотр, сообщает официальный сайт казанцев.

Во второй половине дня запланирована встреча с главным тренером Леонидом Слуцким, а уже завтра утром вылет на тренировочный сбор в турецкую Анталью.

Первый зимний сбор продлится до 25 января, в ходе сбора «Рубин» сыграет контрольные матчи с польской «Лехией» (21 января) и словацким «Слованом» (25 января).