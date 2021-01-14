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Футболисты «Ротора» прошли медосмотр

20:37
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Футболисты «Ротора» успешно прошли медосмотр. Завтра команда отправится на сбор в Турцию, сообщает пресс-служба клуба.

Первый сбор в Белеке пройдет с 15 по 26 января. В его рамках «Ротор» 21 января сыграет с «Заглембе», а 26 числа — с «Мурой».

Второй тренировочный сбор «Ротора» пройдет с 30 января по 11 февраля, а третий — с 15 по 24 февраля, после чего команда сразу отправится в Саранск на матч 20-го тура РПЛ против «Тамбова» (26 февраля).

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