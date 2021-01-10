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Футболисты «Динамо» прошли медосмотр

23:38
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Футболисты «Динамо» вышли из отпуска. Игроки прошли медосмотр и вскоре отправятся на первый сбор.

Уже определились соперники бело-голубых по контрольным матчам на первом сборе, который пройдет в Турции с 12 по 22 января.

В обеих встречах динамовцы сыграют против клубов высшего дивизиона чемпионата Польши. 17 января «Динамо» будет противостоять «Лех» из Познани, а 21 января — «Ракув» из Ченстоховы.

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