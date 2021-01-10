Футболисты «Динамо» прошли медосмотр

Футболисты «Динамо» вышли из отпуска. Игроки прошли медосмотр и вскоре отправятся на первый сбор.

Команда снова вместе ?



Отпуск закончился, медицинский осмотр пройден — начинаем работать ?#ДинамоМосква pic.twitter.com/QTy9lB6vyc — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) January 10, 2021

Уже определились соперники бело-голубых по контрольным матчам на первом сборе, который пройдет в Турции с 12 по 22 января.

В обеих встречах динамовцы сыграют против клубов высшего дивизиона чемпионата Польши. 17 января «Динамо» будет противостоять «Лех» из Познани, а 21 января — «Ракув» из Ченстоховы.