"Футбол вне политики". Тарасов - о переходе Ракицкого в "Зенит"

Хавбек "Локомотива" Дмитрий Тарасов заявил, что поддерживает переход защитника Ярослава Ракицкого в "Зенит". 29-летний украинец присоединился к петербургскому клубу 28 января, подписав контракт, рассчитанный на 3,5 года.

- Футбол вне политики, всегда так считал и говорил. Поэтому переход в российский чемпионат Ярослава Ракицкого - хорошее тому подтверждение! В РПЛ появился игрок из братской страны! И это еще раз показывает, что с нашей стороны нет никакой агрессии. Даже в государственном конкурсе "Лидеры России" в полуфинал выходит киевский банкир, какие тут вопросы. И ноль проблем - все как раньше, в 2012 году, - написал Тарасов в своем Инстаграме.

Напомним, в текущем сезоне Ракицкий провел 11 матчей за "Шахтер" в чемпионате Украины, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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