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Фукс получил травму в дебютном матче РПЛ

12:37
Бруно Фукс. Фото ПФК ЦСКА
Бруно Фукс. Фото ПФК ЦСКА
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Защитник ЦСКА Бруно Фукс получил травму в матче 6-го тура Тинькофф-РПЛ против «Ахмата» (3:0), сообщает пресс-служба армейцев. Бразилец вышел в игре на замену в концовке встречи, матч стал для него дебютным за ЦСКА.

У футболиста выявлено повреждение мягких тканей правого бедра.

В ближайшее время защитник будет восстанавливаться под наблюдением медштаба, о сроках его возвращения в общую группу ЦСКА сообщит позднее.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/bruno-fuchs-poluchil-povrezhdenie/

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