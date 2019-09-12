Франческо Тотти собирается посетить несколько матчей чемпионата России

Экс-капитан «Ромы» Франческо Тотти, прибывший в Россию, рассказал, чем намерен заняться в стране.

— Бывшие игроки могут развивать футбол как менеджеры клубов или национальных федерации, — цитирует Il Messaggero Тотти. — Я в этом уверен. Москва — город, который мне нравится. Буду гулять, а также встречаться с фанатами «Ромы», которые живут здесь. Также мне бы хотелось увидеть несколько матчей чемпионата России.

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