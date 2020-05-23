Fotomac: Деспотович может стать игроком «Трабзонспора»

Нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович может продолжить карьеру в Турции. На 28-летнего серба претендует «Трабзонспор», утверждает Fotomac.

Контракт Деспотовича с российским клубом рассчитан до 31 мая. Ранее футболист в Instagram уже попрощался с «Оренбургом». Сейчас нападающий находится в Сербии и, судя по всему, не намерен возвращаться в Россию.

В текущем сезоне Деспотович провел 20 матчей в Тинькофф РПЛ и забил 8 голов. Это лучший результат в команде.