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Форвард «Урала» Панюков встретился с Хрюшей и Степашкой

12:18
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Нападающий «Урала» Андрей Панюков рассказал о встрече с героями передачи «Спокойной ночи малыши» Хрюшей и Степашкой.

— Как состоялась встреча с Хрюшой и Степашкой?

— Ждал лифт и неожиданно встретил женщину, которая несла куклы. Мне предложили сфотографироваться, а я с радостью согласился. Была бы Каркуша — совсем была бы «бомба»! — рассказал Панюков в интервью пресс-службе клуба.

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Дополнительная информация

http://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/bylo-interesno-pohodit-po-ostankino-vstretil-hryushu-i-stepashku-intervyu-andreya-panyukova-iz-klubnogo-zhurnala

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