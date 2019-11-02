Форвард «Урала» Панюков встретился с Хрюшей и Степашкой

Нападающий «Урала» Андрей Панюков рассказал о встрече с героями передачи «Спокойной ночи малыши» Хрюшей и Степашкой.

— Как состоялась встреча с Хрюшой и Степашкой?

— Ждал лифт и неожиданно встретил женщину, которая несла куклы. Мне предложили сфотографироваться, а я с радостью согласился. Была бы Каркуша — совсем была бы «бомба»! — рассказал Панюков в интервью пресс-службе клуба.

?"Было интересно походить по Останкино. Встретил Хрюшу и Степашку"



Интересное и веселое интервью Андрея Панюкова из программки матча #УралАрсенал ? https://t.co/PLI6AvLlnB pic.twitter.com/3YTkh1RdbZ — ФК Урал (@FCURAL) November 2, 2019

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