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Форвард «Спартака» Ларссон сделал предложение своей девушке: «Она сказала: «Да»

23:04
Джордан Ларссон и Бьянка Валлер. Фото Instagram
Джордан Ларссон и Бьянка Валлер. Фото Instagram
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Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон опубликовал новую фотографию со своей девушкой Бьянкой Валлер в Instagram. 23-летний шведский футболист сообщил подписчикам, что сделал ей предложение руки и сердца.

«Она сказала: «Да», — подписал фото Ларссон. На фотографии пара целуется, держа в руках бокалы с напитками.

Игроки «Спартака» с тренерским штабом находятся в Дубае (ОАЭ). С 28 января по 8 февраля там пройдет второй тренировочный сбор.

В текущем сезоне Ларссон провел 19 матчей за красно-белых, забил 8 голов и сделал шесть результативных передач.

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