Форвард ЦСКА Шкурин отказался выступать за сборную Белоруссии

Нападающий ЦСКА Илья Шкурин заявил об отказе выступать за сборную Белоруссии из-за ситуации в стране.

— О попадании в расширенный список сборной страны вновь узнаю через социальные сети, поэтому свой ответ пишу также здесь, — написал у себя в Instagram Шкурин. — Представлять интересы национальной команды я отказываюсь до тех пор, пока действует режим Лукашенко. Жыве Беларусь.

В пятницу 20-летний форвард попал в расширенный состав сборной Белоруссии на матчи Лиги наций сезона-2020/21 против Албании (4 сентября) и Казахстана (7 сентября).