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Фомин подключен к аппарату искусственной вентиляции легких

21:03

На 69-й минуте матча 13-го тура молодежного первенства РПЛ на московском стадионе «Спартак» 17-летний игрок «Рубина» Вячеслав Фомин после неудачного столкновения с соперником покинул поле, сообщает официальный сайт казанцев.

Спустя некоторое время после матча самочувствие игрока ухудшилось. После срочной госпитализации в одну из московских больниц врачи диагностировали тупую травму живота и большую потерю крови. Фомин был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и сейчас находится под контролем реаниматологов. Спустя более суток состояние игрока остается стабильно тяжелым.

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Дополнительная информация

https://rubin-kazan.ru/posts/zdorovya-slava

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