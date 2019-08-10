Фомин - лучший игрок "Уфы" в июле

Полузащитник Даниил Фомин назван лучшим игроком "Уфы" в июле по версии болельщиков. За него проголосовали 39,6 процента поклонников команды. В июле Фомин провел три полных матча, забив по голу "Уралу" (2:3) и "Крыльям Советов" (2:1).
Второе место в опросе занял Оливье Тилль (10,5 процента), третье - Кэтэлин Карп (9,7 процента).
Даниил Фомин - лучший футболист ФК «Уфа» в июле по версии болельщиков!— ФК УФА (@UfaFc) August 10, 2019
Новичок нашей команды Даниил Фомин набрал 39.6% от общих голосов.
Второе место в опросе занял полузащитник Оливье Тилль - 10.5% голосов
Замкнул тройку лучших игроков июля Кэтэлин Карп, набрав 9,7% pic.twitter.com/DZ76xIeMNk
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