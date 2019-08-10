Фомин - лучший игрок "Уфы" в июле

Полузащитник Даниил Фомин назван лучшим игроком "Уфы" в июле по версии болельщиков. За него проголосовали 39,6 процента поклонников команды. В июле Фомин провел три полных матча, забив по голу "Уралу" (2:3) и "Крыльям Советов" (2:1).

Второе место в опросе занял Оливье Тилль (10,5 процента), третье - Кэтэлин Карп (9,7 процента).