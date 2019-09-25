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ФИФА введет ограничения по арендам и агентским комиссионным

18:20
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Международная федерация футбола одобрил рекомендации по ограничению аренды игроков и выплат агентам, сообщает официальный сайт ФИФА.

Во-первых, введены ограничения по комиссионным агентам — 10% от суммы трансфера клубом-продавцом, 3% от выплат игроку, 3% агенту игрока от клуба-покупателя. Также введено ограничение на несколько представителей, чтобы избежать конфликта интересов.

Во-вторых, будет появится лимит максимум по восемь отданных и взятых игроков в аренду в/из иностранных клубов с сезона-2020/21 и максимум по шесть отданных и взятых игроков в аренду в/из иностранных клубов с сезона-2022/23, максимум по три отданных и взятых игроков в аренду между одними и теми же клубами. Меры по ограничение аренды касаются игроков в возрасте от 22 лет и старше.

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