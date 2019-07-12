Фернанду: "Разгром "Сочи" в межсезонье ничего не значит"

Полузащитник "Спартака" Фернанду на открытой тренировке красно-белых перед стартом сезона заявил, что разгромная победа над "Сочи" в товарищеском матче (7:1) не имеет значения. Москвичи сыграют с клубом из Сочи в субботу, 13 июля, в рамках 1-го тура премьер-лиги.

- С нетерпением жду начала чемпионата, - сказал Фернанду. - Все мотивированы. Будем играть с уважением к сопернику. Хорошо, что дома, перед болельщиками.

- Вы уже играли с Сочи в межсезонье.

- Та победа ничего не значит. Они усилились. Будет другая команда с желанием побеждать. Все мысли о предстоящем матче, с нетерпением ждем игры.

- Что можете сказать о новичках, в частности, о Понсе?

- Хорошие ребята, надеюсь адаптируются быстро, мы поможем.

- Было ли собрание команды, которое хотел провести Джикия?

- Всегда идет диалог в команде. Он всегда сказывается благотворно. (Дмитрий Гирин)