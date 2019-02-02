Фернанду работает в общей группе с ограничениями

"Спартак" в своем официальном Твиттере рассказал о состоянии здоровья некоторых футболистов. Полузащитник Фернанду в первый день сбора красно-белых в Турции приступил к работе в общей группе с ограничениями, защитник Дмитрий Комбаров и хавбек Михаил Игнатов работали с тренером по физической подготовке. В воскресенье ожидается их возвращение в общую группу.
Трое защитников "Спартака" продолжают тренироваться по индивидуальной программе: Сальваторе Боккетти поэтапно адаптируется к общей группе. Андрей Ещенко занимался с физиотерапевтом в зале, а Самюэль Жиго работал по индивидуальному плану, продолжая курс реабилитации.
📰 #Спартак проводит первую тренировку в Белеке– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 2 февраля 2019 г.
📍 Прошлякова и Полубояринова пропустили через "коридор";
✅ Фернандо работает в общей группе с ограничениями;
❎ Комбаров и Игнатов занимаются с тренером по физической подготовке, но уже завтра ожидаются в общей группе;
❎ Боккетти поэтапно адаптируется к общей группе;– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 2 февраля 2019 г.
❎ Ещенко занимается с физиотерапевтом в зале;
❎ Жиго продолжает курс реабилитации и работает по индивидуальному плану.#Спартак #КрасноБелыеСборы🇹🇷 #Spartak
"Спартак" занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 28 очков после 17 туров.