Фернанду работает в общей группе с ограничениями

"Спартак" в своем официальном Твиттере рассказал о состоянии здоровья некоторых футболистов. Полузащитник Фернанду в первый день сбора красно-белых в Турции приступил к работе в общей группе с ограничениями, защитник Дмитрий Комбаров и хавбек Михаил Игнатов работали с тренером по физической подготовке. В воскресенье ожидается их возвращение в общую группу.

Трое защитников "Спартака" продолжают тренироваться по индивидуальной программе: Сальваторе Боккетти поэтапно адаптируется к общей группе. Андрей Ещенко занимался с физиотерапевтом в зале, а Самюэль Жиго работал по индивидуальному плану, продолжая курс реабилитации.

📰 #Спартак проводит первую тренировку в Белеке



📍 Прошлякова и Полубояринова пропустили через "коридор";

✅ Фернандо работает в общей группе с ограничениями;

❎ Комбаров и Игнатов занимаются с тренером по физической подготовке, но уже завтра ожидаются в общей группе; – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 2 февраля 2019 г.

❎ Боккетти поэтапно адаптируется к общей группе;

❎ Ещенко занимается с физиотерапевтом в зале;

❎ Жиго продолжает курс реабилитации и работает по индивидуальному плану.#Спартак #КрасноБелыеСборы🇹🇷 #Spartak – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 2 февраля 2019 г.

"Спартак" занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 28 очков после 17 туров.

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