19:11 | Футбол — РПЛ

Фернанду работает в общей группе с ограничениями

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"Спартак" в своем официальном Твиттере рассказал о состоянии здоровья некоторых футболистов. Полузащитник Фернанду в первый день сбора красно-белых в Турции приступил к работе в общей группе с ограничениями, защитник Дмитрий Комбаров и хавбек Михаил Игнатов работали с тренером по физической подготовке. В воскресенье ожидается их возвращение в общую группу.

Трое защитников "Спартака" продолжают тренироваться по индивидуальной программе: Сальваторе Боккетти поэтапно адаптируется к общей группе. Андрей Ещенко занимался с физиотерапевтом в зале, а Самюэль Жиго работал по индивидуальному плану, продолжая курс реабилитации.

"Спартак" занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 28 очков после 17 туров.

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