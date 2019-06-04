Фернанду - лучший игрок "Спартака" в мае

Полузащитника "Спартака" Фернанду болельщики красно-белых признали лучшим игроком в мае, информирует официальный сайт клуба. За бразильца проголосовал 41 процент всех поклонников команды.

В течение мая Фернанду принял участие в трех матчах чемпионата России, и во всех трех "Спартак" одержал победу.

– Каждый болельщик помнит победный гол-красавец, которым игрок порадовал любителей футбола в Екатеринбурге, – отмечается в сообщении.