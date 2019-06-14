Фернандес - самый дорогой игрок РПЛ

Трансферная стоимость 28-летнего защитника ЦСКА и сборной России Мариу Фернандеса, по обновленным данным Transfermarket, составляет 30 миллионов евро.

Впервые с декабря 2018 года ресурс обновил данные о трансферной стоимости игроков РПЛ и первенства Олимп-ФНЛ. Самым дорогостоящим игроком высшего дивизиона по-прежнему остается Фернандес, его стоимость возросла с 26 до 30 миллионов евро.

На втором месте расположился одноклубник игрока – хорватский полузащитник Никола Влашич, стоимость которого составляет 20 миллионов евро. Хотя еще в декабре трансферная стоимость 21-летнего футболиста составляла 18 миллионов евро.

В 18 миллионов евро оценивается стоимость полузащитника "Локомотива" Гжегоша Крыховяка и хавбека "Краснодара" Виктора Классона. Пятерку самых дорогих футболистов РПЛ замыкает нападающий "Зенита" Сердар Азмун со стоимостью 17 миллионов евро.

Лучший бомбардир лиги нападающий ЦСКА Федор Чалов и лучший игрок чемпионата страны 2018/19 нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба оценены в 16 миллионов евро.