Фернандес будет готовиться к матчу с «Уфой» в индивидуальном порядке

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес перед матчем РПЛ с «Уфой» будет готовиться по индивидуальной программе из-за боли в ноге, сообщают «РИА Новости».

Фернандес в воскресенье 13 октября пропустил игру против команды Кипра в рамках отбора на Евро-2020 из-за повреждения. Матч 13-го тура РПЛ «Уфа» — ЦСКА состоится 20 октября и начнется в 14.00 по московскому времени.

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