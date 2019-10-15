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Фернандес будет готовиться к матчу с «Уфой» в индивидуальном порядке

15:14
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Защитник ЦСКА Мариу Фернандес перед матчем РПЛ с «Уфой» будет готовиться по индивидуальной программе из-за боли в ноге, сообщают «РИА Новости».

Фернандес в воскресенье 13 октября пропустил игру против команды Кипра в рамках отбора на Евро-2020 из-за повреждения. Матч 13-го тура РПЛ «Уфа» — ЦСКА состоится 20 октября и начнется в 14.00 по московскому времени.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, расписание и результаты матчей

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191015/1559811717.html

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