Бывший нападающий «Спартака» Валерий Масалитин поделился мнением о возможном назначении Шамиля Газизова на пост генерального директора. Ранее эту должность покинул Томас Цорн.

— Сколько примеров футболистов и тренеров мы знаем, у которых все получалось, потом приезжали в Москву в топ-клуб и не могли себя реализовать, — цитирует Масалитина News.ru. — «Спартак» — это не просто бренд, это международный клуб. Шамиль Газизов прекрасно показал себя в «Уфе», команда на протяжении нескольких лет показывает хороший результат при небольшом бюджете. Но вывезет ли он «Спартак»?

Какие-то интриги, кто-то вечно кого-то подсиживает. Жаль Федуна. Он любит команду, вкладывает свои бабки, а на выходе получает такое. Пришел Тил, Шюррле. И смысл? Прядкин свое заработал, может (смеется). Хочется, чтобы люди перестали воровать.