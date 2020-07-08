РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Федун подтвердил назначение Газизова на пост гендиректора «Спартака»

8 июля 2020, 22:52
Шамиль Газизов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Шамиль Газизов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Теги:

Владелец «Спартака» Леонид Федун объявил, что генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов приступит к работе в московском клубе со следующей недели. Он сменит Томаса Цорна, отправленного в отставку 7 июля. Цорн занимал должность гендиректора красно-белых с мая 2019 года.

— С Цорном хорошо расстались, это наша внутренняя кухня, — заявил Федун. — Я благодарен ему за все хорошее, что он сделал. На этой неделе Шамиль Газизов приступит к работе в качестве генерального директора. (Севастиан Терлецкий)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
28
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир