Федун подтвердил назначение Газизова на пост гендиректора «Спартака»

Владелец «Спартака» Леонид Федун объявил, что генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов приступит к работе в московском клубе со следующей недели. Он сменит Томаса Цорна, отправленного в отставку 7 июля. Цорн занимал должность гендиректора красно-белых с мая 2019 года.

— С Цорном хорошо расстались, это наша внутренняя кухня, — заявил Федун. — Я благодарен ему за все хорошее, что он сделал. На этой неделе Шамиль Газизов приступит к работе в качестве генерального директора. (Севастиан Терлецкий)