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Федун назвал справедливым результат матча «Спартак» — «Зенит»

3 октября 2020, 23:17
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Владелец «Спартака» Леонид Федун назвал справедливым результат матча 10-го тура Тинькофф-РПЛ против «Зенита» (1:1).

— Результат, пожалуй, справедливый, — цитирует ТАСС Федуна. — Были моменты у «Зенита» в первом тайме, второй тайм «Зенит» провел лучше нас, но в концовке, конечно, у нас были очень яркие моменты. Можно вспомнить хотя бы как Понсе, вместо того чтобы ударить любой другой частью тела кроме ноги, зачем-то ударил как раз ногой. Но потом он реабилитировался, и результат по делу.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9621543

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