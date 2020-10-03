Владелец «Спартака» Леонид Федун назвал справедливым результат матча 10-го тура Тинькофф-РПЛ против «Зенита» (1:1).

— Результат, пожалуй, справедливый, — цитирует ТАСС Федуна. — Были моменты у «Зенита» в первом тайме, второй тайм «Зенит» провел лучше нас, но в концовке, конечно, у нас были очень яркие моменты. Можно вспомнить хотя бы как Понсе, вместо того чтобы ударить любой другой частью тела кроме ноги, зачем-то ударил как раз ногой. Но потом он реабилитировался, и результат по делу.