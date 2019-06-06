Федотов заявил, что в судейском корпусе нужно наводить порядок

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов в интервью "СЭ" выразил мнение, что в судейском корпусе нужно наводить порядок. По его словам, судейские ошибки в должен кто-то анализировать со стороны.

– На днях президент "Оренбурга" Владимир Кияев, подводя итоги сезона, в частности, сказал: "Хочется уйти от репутации робин гудов, когда мы берем очки у сильных команд, но отдаем их в играх со слабыми противниками".

– Весну начали с поражения от "Анжи". Но там, справедливости ради, стоит сказать о двух судейских ошибках, которые повлияли на результат матча. Отменили наш гол, не назначили пенальти. Такая вот система… Что касается встречи с Красноярском, то мы смотрелись очень хорошо, просто не реализовали моменты. Ну и судьи опять же пропустили одно нарушение… Поставили 11-метровый в наши ворота.

Кроме того, сказалась усталость команды. Все-таки тогда мы испытывали серьезные кадровые проблемы. В игре с "Ростовом" потеряли трех ключевых оборонцев. Вот здесь нам немного не хватило резерва. Например, на позиции защитника действовал Андреа Чуканов.

– Незадолго до финиша чемпионата вы дали интервью "СЭ", в котором разнесли судейство, заявив: "Оренбург" судят в одностороннем порядке". Почувствовали, что руководители судейского корпуса восприняли вашу критику?

– У руководителей департамента судейства всегда очень хорошая отговорка. Они призывают нас, тренеров, заниматься своим делом. Мол, они же за нас состав не назначают. Я считаю, что судейские ошибки в наших матчах должен кто-то проанализировать со стороны. Я лицо заинтересованное, могу высказываться субьективно. Однако почему-то после ряда игр с нашим участием арбитры получали "двойки"… Это же о чем-то говорит.

После публикации моего интервью мы встречались с "Уралом". Там арбитр ошибся в обе стороны. А вот до этого играли с "Рубином", где судья каким-то образом усмотрел игру рукой у нашего футболиста… Поставил непонятный пенальти. Но уже не хочется ворошить прошлое. Двигаемся вперед. Просто, считаю, что в судейском корпусе нужно наводить порядок.

– Поясните, пожалуйста?

– Надо одинаково трактовать эпизоды, приходить к общему знаменателю. Это всем очевидно. Более качественное судейство однозначно повысит уровень нашего футбола. (Виталий Айрапетов)

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