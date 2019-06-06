Федотов считает, что для "Оренбурга" попасть в еврокубки было бы преждевременным

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов в интервью "СЭ" высказался об итогах сезона и о готовности команды к Лиге Европы.

– Вы довольны седьмым местом. "Оренбург" прыгнул выше головы?

– Я бы здесь отталкивался даже не от итогового места, а от прогресса футболистов. Это главное в нашей работе. Мне понравилось, как развивались наши игроки, как адаптировались к РПЛ, как восприняли эту лигу. Мы пробовали новые сочетания, новые схемы. В целом, на мой взгляд, команда выросла.

– А вам не досадно, что "Оренбург" лишь на три очка отстал от "Арсенала", который в итоге попал в Лигу Европы?

– Да, было совсем близко… Однако, считаю, не нужно бежать впереди паровоза. Не стоит забывать, с чего мы начинали, от чего отталкивались. Запрыгнуть в еврокубки было бы преждевременным.

– Вот как?

– Сейчас меня, возможно, начнут критиковать за боязнь, испуг. Однако, думаю, надо трезво смотреть на вещи. Прыгнуть выше головы и удариться о потолок – это очень больно! Так что наше седьмое место – оптимальное. Все должно иметь под собой серьезное основание. Инфраструктура, финансы, состав….

– То есть, пока "Оренбургу" рановато в Лигу Европы?

– Я уже как-то говорил об этом. Некоторые болельщики начали обвинять меня тогда в трусости. Но я же все это проходил будучи футболистом "Уралмаша". У нас не было глубины состава, однако пришлось выступать на два фронта – в высшей лиге и в Кубке Интертото. В Европе мы вышли из группы, едва не забрались в основной турнир. Проиграли "Силькеборгу".

К чему я клоню? Во внутреннем чемпионате были уже не те эмоции, не хватало функционалки, нужного количества футболистов. То есть сказался дефицит ресурса. А когда мы подсобрались, было уже поздно. В результате покинули высшую лигу. Так что надо быть готовым играть на два фронта, к этому, конечно, нужно стремиться, но все делать постепенно, грамотно. (Виталий Айрапетов)

Владимир Федотов: "Меня обвиняли в трусости, но "Оренбургу" пока рано в Лигу Европы"