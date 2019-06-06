Федотов отметил заслугу Карреры в "Спартаке"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов в интервью "СЭ" отметил заслуги бывшего главного тренера "Спартака" Массимо Карреры.

Итальянец возглавил "Спартак"после старта сезона-2016/17 и стал с ним чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. В октябре 2018 года специалист был отправлен в отставку и на данный момент остается без работы.

– Зимой, когда в "Оренбург" сватали Массимо Карреру, вы дали довольно жесткое интервью "СЭ". В частности, сказали: "Я не боюсь прихода Карреры. При нем "Спартак" оказался в полуразрушенном состоянии". Считаете итальянца переоцененной фигурой?

– Не знаю… Мне сложно оценивать, что происходило внутри "Спартака", внутри их коллектива. Но, наверное, за тренера говорит его востребованность. При этом, конечно, надо понимать, что команда 16 лет не становилась чемпионом. Человек собрал игроков, направил, мотивировал. Просто так на ровном месте ничего не происходит. Он же не два матча провел во главе красно-белых. Зимой готовил коллектив ко второй части сезона. Поэтому заслуга, естественно, большая. А то, что произошло потом? Даже не хочется это обсуждать. Это внутреннее дело московского клуба.

– Вы сказали о востребованности. Вас удивляет, что Каррера до сих пор находится без работы?

– Наверное, российский чемпионат не самый последний в Европе. По идее, чемпионство должно гарантировать тренеру значимость и востребованность в профессии. Но, возможно, я не знаю, что происходит на самом деле. Может быть, человек получает предложения, но они не совпадают с его амбициями. (Виталий Айрапетов)

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