Федор Смолов: «Скучаю по дому. Оторван от Москвы»

Форвард «Сельты» Федор Смолов признался, что скучает по дому. Испанский клуб арендовал его у «Локомотива» до конца сезона.

— Лето будет у всех непонятное. В рамках того, что происходит сейчас в мире, то эгоистично думать об отпускеМне счастье было бы вернуться в Москву. Скучаю по дому. Я оторван от него. Ощущаю психологически и физически. Экран телефона не передает все эмоции родителей, друзей. Только CS:GO убивает время, — сказал Смолов в прямом эфире Instagram с комментатором Нобелем Арустамяном.

30-летний Федор Смолов в текущем сезоне провел шесть матчей за «Сельту» и забил один мяч