Федор Кудряшов: "В Турции чемпионат более атакующий, чем в России"

Защитник сборной России Федор Кудряшов в интервью "СЭ" отметил, что в Турции более атакующий чемпионат. У 32-летнего россиянина в конце месяца заканчивается контракт с "Истанбулом ББ".

– Каким вы увидели чемпионат Турции по сравнению с российским? Ваши впечатления?

– Чемпионат России более оборонительный, больше тактики. В Турции же нет команд, которые играют в обороне. Все бегут в атаку. От этого футбол зрелищнее, быстрее, чем у нас. Все что связано с футболом, мне очень понравилось. Это новые стадионы, болельщики. Наверное, кроме нашей команды, везде полные стадионы. У нас команда молодая, еще и базируется в Стамбуле. Соперничать с другими стамбульскими клубами в этом плане сразу не удается. Тактика в России намного лучше, тренеры и игроки лучше обучены. В Турции такого нет. Если ты по ходу матча проигрываешь, а если еще и дома, то атакует вся команда. Один вратарь остается.

– Вы играли в командах Бердыева – не срабатывали инстинкты, чтобы вернуть народ, убегающий в атаку?

– Срабатывали поначалу, потом понял, что это бесполезно. Хотя "Башакшехир" меньше всех пропустил в чемпионате Турции. (Отдел футбола "СЭ")

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