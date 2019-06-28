Федор Кудряшов: "Порадовался за "Сент-Луис" и "Торонто"

Защитник сборной России Федор Кудряшов в интервью "СЭ" признался, что порадовался победе "Сент-Луиса" в Кубке Стэнли. Также он признался, что не следит за российским хоккеем.

– Вы говорите, что следите за НБА, НХЛ​. Вам приходится нарушать режим?

– Матчи проходят ночью, но я их не смотрю, потому что надо отдыхать. Следующим утром гляну обзор и почитаю новости. Переживал за всех русских ребят, которые играли в финале Кубка Стэнли. Радовался, что "Сент-Луис" выиграл.

– В чем радость? Потому что Тарасенко и Барбашев выиграли?

– Да. Почему за русских не порадоваться?

– Команда, мягко говоря, не фаворит.

– Они зимой были на последнем месте. Тем и интересен хоккей за океаном. Начинается плей-офф и никто не может предугадать, кто выиграет чемпионат.

– Смотрите российский хоккей?

– Нет. (Отдел футбола "СЭ")

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