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Федор Кудряшов: "Могу представить себя и дальше в зарубежном чемпионате"

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Защитник сборной России Федор Кудряшов в интервью "СЭ" отметил, что готов продолжать выступать за границей. У 32-летнего россиянина в конце месяца заканчивается контракт с "Истанбулом ББ".

 
Федор Кудряшов в редакции &quot;СЭ&quot;.Федор Кудряшов: "В Турции во время матча однажды оглох"

– Если позовут в Европу, будете рассматривать такой вариант? Сейчас поняли, что зарубежные чемпионаты – это ваше?

– Да, могу себе представить такое, психологически и морально мне уже легче поехать в другой чемпионат.

– Вы чувствуете, что такие варианты нужно было рассматривать в возрасте 24-25 лет, и можно было сделать хорошую карьеру?

– Возможно, да. Есть единственное сожаление – в школе не учил английский. Языковой барьер – это проблема. В 24 это было серьезной преградой для меня.

– Были тогда варианты в Европе?

– На тот момент нет. (Отдел футбола "СЭ")

Полностью интервью Кудряшова

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