Федор Кудряшов: "Бердыев называет меня бортовым защитником"

Защитник сборной России Федор Кудряшов в интервью "СЭ" подтвердил, что Курбан Бердыев называет его бортовым защитником. Также 32-летний россиянин подтвердил, что тренер не любил игру пятками.

– Правда, что Бердыев называл фланговых защитников "бортовыми"? Почему?

– Да, правда. А мы и не спрашивали, почему. Он же главный тренер, у него свое видение. Никогда даже не задавался вопросом, почему я "бортовой".

– Курбан Бекиевич когда-нибудь говорил вам: "Кудряшов, никогда так больше не делай"?

– Да. Мы как-то с Володей Гранатом начали на своей половине поля играть в короткий пас, разыгрывать стеночки. Естественно, около своей штрафной такие действия опасны. Курбан Бекиевич со скамейки объяснил: "Федор, Володя, больше чтоб никогда такого не делали! Играйте проще!".

– А звучала ли от Бердыева фраза: "Пятки – исключить"?

– Было на тренировках. Бердыев не то чтобы запрещает, просто не приветствует игру пяткой. (Отдел футбола "СЭ")

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