Федор Чалов: «Привычнее играть центрфорварда, но справа тоже интересно»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов подвел итоги матча 12-го тура Тинькофф-РПЛ против «Арсенала» (5:1). Форвард забил за армейцев первый гол в нынешнем сезоне.

— Самое главное — удалось добыть три очка, — сказал Чалов в интервью YouTube-каналу ЦСКА. — Но опять же нам нужно отталкиваться от своей игры. Набрали ход, нужно его поддерживать.

— Что скажете в целом по игре? В первом тайме было много моментов, но только с пенальти смогли забить. А во втором сразу четыре гола забили.

— Нужно было забить быстрый гол, чтобы они раскрылись, и получилось это сделать только под конец тайма. Во втором тайме они раскрылись, и мы уже ловили их на контратаках.

— Во втором тайме вы действовали с Адолфо Гайчем. Комфортно ли вам с ним взаимодействовать?

— Да. Я первый раз играл в этом сезоне 90 минут. После выхода Адольфо играл справа. Мы забили два или три мяча после его выхода, так что вопрос риторический.

— Вам удобнее играть на острие или справа?

— Как-то не задумываюсь. Конечно, привычнее играть центрального нападающего, но справа тоже интересно.

— Следующая игра в четверг. Не будет проблем с восстановлением в таком жестком графике?

— Да нет, мы уже привыкли к такому графику. Сейчас нужно отдохнуть, восстановиться правильно и подойти к следующей игре.

— Болельщики скандировали: «Мы должны быть чемпионами». Что ответите?

— Сделаем все для этого.