Фарфан не думал о завершении карьеры из-за травмы

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан поделился впечатлениями от первого официального матча за год. Перуанец не выходил на поле в чемпионате России с мая 2019 года. Сегодня он вышел на замену в игре 28-го тура с «Уфой» (1:1) и через 11 минут забил гол.

— Для любого игрока очень тяжело так долго отсутствовать на поле, — цитирует официальный сайт «Локо» Фарфана. — Большое спасибо всем, кто был рядом со мной — нашим испанцам физиотерапевтам, их российским коллегам, которые помогали мне 24 часа в сутки, тренерскому штабу, который меня подбадривал. Они сделали мое восстановление более легким.

— Не задумывались о завершении карьеры из-за травмы?

— Нет. Я человек-боец. У меня были сложные ситуации в жизни, но я всегда их преодолевал. Единственная мысль — поскорее вылечиться, набрать форму и помочь команде.

— Что говорил Николич перед выходом на поле?

— Подбодрил, сказал, чтобы я не волновался. Я должен был играть первыми или вторым нападающим. Хорошо, что оказался в том месте, куда пошла подача, удалось забить гол. Ничья — не тот, результат, который нас устраивает, но уже пора думать о предстоящих матчах.

— Что значит ваш жест после гола?

— Я передал привет своим друзьям физиотерапевтам на трибунах.