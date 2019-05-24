Фанаты "Зенита" призвали Миллера сохранить Анюкова в "Зените"

Объединение болельщиков "Зенита" "Ландскрона" опубликовало обращение к председателю правления ПАО "Газпром" Алексею Миллеру. Фанаты призвали сохранить огромный футбольный опыт пятикратного чемпиона России 36-летнего защитника Александра Анюкова внутри клуба.

– Красивый чемпионский сезон еще не закончился, но уже сейчас ясно, что часть игроков золотого состава покинет команду по завершении чемпионата.



В связи с этим особенное беспокойство у фанатов и болельщиков "Зенита" вызывает завершение действия контракта у Александра Анюкова – легенды клуба, капитана команды, самого титулованного игрока в составе. По количеству медалей и кубков вместе с "Зенитом" сегодня в клубе Александра превосходит только Михаил Бирюков.



Мы хотим обратить ваше внимание на данную ситуацию и призываем подойти максимально взвешенно и дальновидно к рассмотрению вариантов дальнейшего продолжения карьеры Александра Анюкова в "Зените". Считаем необходимым приложить все усилия, чтобы сохранить огромный футбольный опыт пятикратного чемпиона России внутри клуба для наших будущих побед, – говорится в обращении фанатов.

Анюков выступает за "Зенит" с 2005 года. В составе сине-бело-голубых кроме пяти золотых медалей чемпионата России (2007, 2010, 2012, 2015, 2019) он выиграл Кубок УЕФА (2008), Суперкубок УЕФА (2008), дважды Кубок России (2010, 2016), четыре раза Суперкубок России (2008, 2011, 2015, 2016

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