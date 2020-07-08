Фанаты «Зенита» оштрафованы за громкое празднование чемпионства

Куйбышевский районный суд оштрафовал болельщиков «Зенита» за непристойное поведение во время празднования чемпионства, сообщает «РИА Новости». Фанаты 5 июля возле Рубинштейна, 36 громко пели песни, нецензурно ругались, размахивали флагами, свистели и жгли пиротехнику.

«Все фигуранты вину в 20.01 КОАП РФ (мелкое хулиганство) признали. Допустили, что случайно могли грубо высказаться, но намерения такого не имели, когда были на Рубинштейна. Всем назначено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей», — говорится в сообщении суда.

«Зенит» 5 июля обеспечил себе чемпионский титул за четыре тура до конца сезона-2019/20, обыграв «Краснодар» 4:2.