РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Фанаты «Зенита» оштрафованы за громкое празднование чемпионства

8 июля 2020, 18:03
Теги:

Куйбышевский районный суд оштрафовал болельщиков «Зенита» за непристойное поведение во время празднования чемпионства, сообщает «РИА Новости». Фанаты 5 июля возле Рубинштейна, 36 громко пели песни, нецензурно ругались, размахивали флагами, свистели и жгли пиротехнику.

«Все фигуранты вину в 20.01 КОАП РФ (мелкое хулиганство) признали. Допустили, что случайно могли грубо высказаться, но намерения такого не имели, когда были на Рубинштейна. Всем назначено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей», — говорится в сообщении суда.

«Зенит» 5 июля обеспечил себе чемпионский титул за четыре тура до конца сезона-2019/20, обыграв «Краснодар» 4:2.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200708/1574071685.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир