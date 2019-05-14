Фанаты "Енисея" пригласили на разговор Ростовцева. Экс-биатлонист критиковал клуб

Фанаты "Енисея" пригласили трехкратного чемпиона мира по биатлону, депутата законодательного собрания Красноярского края Павла Ростовцева на матч 29-го тура российской премьер-лиги с "Динамо".

– Давайте будем честны – этот сезон был ярким, и запомнится он сильнее, чем все сезоны в ФНЛ. Но объявлять фанатов в том, что они втянуты в какие-то интриги, стало в этом году мейнстримом. На этот раз Павел Ростовцев – известный биатлонист, если кто-то забыл– дал комментарий краевому телевидению.

Павел Ростовцев, 19 мая "Енисей" играет заключительный домашний матч в текущем сезоне. Приглашаем Вас прийти на наш сектор. Пообщаемся, расскажем, как на самом деле было, и обсудим, нужен ли Красноярску большой футбол уровня премьер-лиги. С нас бесплатный билет, – говорится в сообщении в сообществе фанатов красноярского клуба.

Ранее бывший спортсмен критиковал клуб в интервью краевому телевидению.

– Болельщики были втянуты в эти разборки между тренерский штабом и менеджерментом клуба, когда вся эта ситуация вышла на федеральный уровень с негативными оценками происходящего, – сказал Ростовцев.

Также экс-биатлонист отмечал, что в клубе не было слаженнной работы.

– Мы были свидетелями, когда менеджмент клуба заявляет одну позицию, через несколько дней министерство спорта, которое определяет политику и спорт в регионе, совершенно другую. Поэтому слаженной работы не было. Главный итог – потрачено много денег, а по сути футбола не получили, – отметил Ростовцев.

Также в сюэете краевого телевидения сообщается, что по просьбе Ростовцева счетная палата проверит, эффективно ли расходовались 850 миллионов бюджетных средств.

В матче 29-го тура "Енисей" проиграл "Краснодару" и лишился шансов на сохранение прописки в премьер-лиге. Следующий сезон команда проведет в ФНЛ.

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