Фанат выпал из окна в Москве, крича «Зенит» — чемпион"
19:46
Болельщик по имени Александр выпал из окна в Москве. Как сообщает Life, перед тем, как упасть, он кричал «Зенит» — чемпион!". Инцидент произошел 4 сентября.
Александр пришел в гости к другу. Приятели выпили две бутылки коньяка. В какой-то момент фанат запрыгнул на подоконник и стал кричать «Зенит» — чемпион". Друг отлучился из комнаты, а вернувшись, увидел, что приятель лежит под окном.
У Александра выявлены переломы позвоночника и ребер, гемоторакс и множество других травм. Накануне емау провели операцию, но в сознание он до сих пор не пришел.
1 сентября «Зенит» в Москве обыграл «Спартак» в рамках 8-го тура РПЛ — 1:0.
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https://life.ru/t/новости/1240800/futbolnyi_fanat_vypal_iz_okna_kricha_zienit_--_chiempion