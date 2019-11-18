Фанат ЦСКА дошел до ЕСПЧ. А все из-за штрафа за стихотворение о «Спартаке»

Болельщик ЦСКА из Чувашии Евгений Огурцов обратился в Европейский суд по правам человека в Страсбурге после того, как Новочебоксарский городской суд оштрафовал его за стихотворение о «Спартаке», обнаружив экстремистские призывы.

— Мы обратились в Страсбург, так как считаем, что было нарушено право моего доверителя на защиту, — цитирует ТАСС юриста правозащитной организации «Агора» Дамира Гайнутдинова. — Ему фактически не дали пользоваться услугами защитника. Кроме того, нарушено право на свободу творчества и самовыражения, ведь Огурцов использовал слова, которые Роскомнадзор не запретил употреблять в печати.

Ранее Новочебоксарский суд оштрафовал 28-летнего Огурцова на 10 тысяч рублей. Произведение было опубликовано в сборнике стихов Огурцова «Голос трибун», изданном тиражом 300 экземпляров и фан-паблике армейцев «Вконтакте».