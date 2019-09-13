Сегодня исполнилось 44 года фанатскому движению ЦСКА. Как сообщает Twitter сообщества болельщиков армейцев Red-Blue World, 13 сентября 1975 года один из поклонников клуба поднял над головой красную сумку с надписью «ЦСКА» и произнес «ЦСКА, все сюда», собрав, таким образом, первый фанатский сектор.

??44 года фан-движению ЦСКА!

?13 сентября 1975 года поднятая над головой одного из армейцев красная сумка с фирменной лесенкой ЦСКА и громкий призыв: «ЦСКА — все сюда!», собрали первый ??сектор!

?С Днем рождения, Армейцы! Помните свои корни! Чтите нашу историю!#ИсторияЦСКА pic.twitter.com/2qO9IhcJEt — Фанаты ЦСКА?RBWorld (@RBWorldorg) September 13, 2019