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Фан-движению ЦСКА — 44 года

13:30

Сегодня исполнилось 44 года фанатскому движению ЦСКА. Как сообщает Twitter сообщества болельщиков армейцев Red-Blue World, 13 сентября 1975 года один из поклонников клуба поднял над головой красную сумку с надписью «ЦСКА» и произнес «ЦСКА, все сюда», собрав, таким образом, первый фанатский сектор.

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