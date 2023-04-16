«Факел» — «Ахмат»: в ворота воронежцев не назначен пенальти. Где на самом деле сыграл рукой Божин?

На 40-й минуте матча 23-го тура чемпионата России «Факел» — «Ахмат» (1:1) арбитр Роман Галимов не назначил 11-метровый удар в ворота воронежской команды, а видеоарбитр Иван Сиденков спустя некоторое время не нашел оснований для вмешательства в действия судьи.

Галимов с той позиции, которую он занимал, не мог видеть, где произошел контакт мяча с правой рукой Сергея Божина. Сиденков, судя по титрам, определил, что это случилось вне пределов штрафной.

Согласится с арбитрами или оспорить их решение невозможно. Два повтора не позволяют сделать однозначный вывод. Если смотреть первый из них — увидишь контакт с рукой, когда и рука, и мяч находятся на линии штрафной площади. Значит, следует назначить пенальти. Второй же создает ощущение, что контакт на линии штрафной произошел уже не с рукой, а с грудью, а руки мяч коснулся чуть раньше.