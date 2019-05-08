Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло в интервью "СЭ" назвал сильные стороны главного тренера "Зенита" Сергея Семака. Сине-бело-голубые стали чемпионами России в этом сезоне.

– В чем, на ваш взгляд, сильные стороны Семака?

– Это уникальный человек, который живет и дышит футболом, успевая при этом воспитывать стольких детей. Сергей был отменным игроком, капитаном, лидером на поле – и в российских клубах, и в сборной. Был в его карьере и зарубежный опыт, пусть недолгий.

Затем Семак побывал в роли ассистента у разных иностранных тренеров, а после заслуженно получил шанс на самостоятельную практику. Для начала успешно потрудился в команде-середняке, добившись с ним выхода в Лигу Европы, затем подписал контракт с российским топом – "Зенит", бесспорно, такой.

То есть Семак шел к своей цели поступательно, набивая шишки и преодолевая типичные для нашей профессии трудности. И заслуженно стал чемпионом России уже в роли главного тренера! Уверен, что такая личность – повод для гордости всего вашего футбола, пример для других. При этом уверен, что Сергей хочет и будет прогрессировать. Знаю его как разумного и адекватного специалиста, крепко стоящего на ногах, а не витающего в облаках. Никакая звездная болезнь ему не грозит!

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