Евсеев рассказал, раздражают ли его журналисты

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, почему нередко прерывает интервью после матчей и пресс-конференции.

— Неподготовленность вопросов? Наверное, большинство эпизодов с этим связано, — сказал Евсеев в интервью для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — В начале моей тренерской карьеры кто-то, возможно, это специально делал из журналистов. Мне хочется отвечать на профессиональные вопросы — об игре, о тактике, а не о том, кто вчера что-то сделал. В плане того, что с футболом не связано.

Но это, как понимаю, наша сегодняшняя жизнь. Интересны отрицательные моменты, больше лайков, больше в Инстаграмах и Фейсбуках. Жизнь меняется в этом плане. Хотят желтой зрелищности. Например, вопрос в Оренбурге, по-моему, сам задающий не понял, что хотел спросить.

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