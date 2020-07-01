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Евсеев рассказал о планах пройти стажировку в «Аталанте»

00:50
Вадим Евсеев. Фото Instagram.
Вадим Евсеев. Фото Instagram.
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев признался, что хотел бы отправиться на стажировку в Италию.

«Я собирался на стажировку. В частности, в Италию хочется поехать, посмотреть, — сказал Евсеев в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Еще два года назад хотел поехать в «Аталанту». Тогда они не занимали такие высокие места, просто я видел, как работает команда. Потому что схема игры подходить. Еще с нами на лицензию «Pro» учился итальянец, который сейчас, по-моему, в Армении работает. И он нам говорил, что Гасперини — один из сильнейших тактиков».

«Я не собираюсь никого копировать, — добавил специалист. — Я у всех что-то беру. А что получается... Нужно учитывать, у кого какие возможности, какие футболисты, за сколько их покупают. Если футболист чего-то не может сделать, зачем я буду этого от него требовать?»

44-летний Вадим Евсеев возглавил «Уфу» в 2019 году.

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