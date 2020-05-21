Евсеев рассказал, как «Уфа» готовится к возобновлению сезона

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о том, как готовит команду к возобновлению чемпионата России-2019/20, прерванного из-за пандемии коронавируса. Возобновление сезона запланировано на 21 июня.

— Сегодня у нас опять 2 тренировки. До 28 мая будем четко придерживаться написанного плана. Потом пойдём по следующему расписанию. Если говорить в общих чертах, чем «Уфа» занимается сейчас: развитие аэробных возможностей. Пока бегаем. Задача штаба: подвести ребят к единому целому. Но они все же не легкоатлеты, поэтому занимаемся и координацией, и добавляем потихонечку работу с мячом. На первых тренировках было видно, что с мячом они давно не контактировали. В общем, идём вперёд. Вчера начали малые игры, на маленькие ворота. Это добавляет настроения. Сегодня будем задействовать в них вратарей. Погода пасмурная, но тепло. Дождя нет. План наш до 28.05: утром — бег, вечером — работа с мячами. Если в общих чертах. Развитие аэробных возможностей. Подвести ребят к единому целому: чтобы они и координацией позанимались, и с мысли побольше контактировали. На первых тренировках было видно, что с мячом давно не виделись. Отбиваемся, идём вперёд. Вчера играли в малые игры, на малые ворота. Сегодня добавим вратарей. Сейчас пасмурно, но дождя нет. Тепло. Пойдём поработаем!