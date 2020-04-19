Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в Instagram продолжил свой «футбольный алфавит», выкладывая различные воспоминания своей карьеры. На букву «Г» он вспомнил нынешнего рулевого сборной Уэльса Райана Гиггза, а точнее — знаменитое противостояние в отборочном турнире Евро-2004.

Первая стыковая игра Россия — Уэльс завершилась вничью — 0:0. По ходу встречи Гиггз повздорил с лидером валлийцев Райаном Гиггзом. В ответной игре в Кардиффе болельщики хозяев освистывали Евсеева, а он забил единственный победный мяч и вывел Россию на чемпионат Европы.

«Искал другое слово на букву Г — и никак. Только это. Гиггз, — написал Евсеев. Самая моя памятная дуэль в футболе.

Мы оба и так были как звери. Путевка на Евро-2004 на кону, амбиции, престиж. А тут еще мой подкат. Шипами в икру. Сбоку, ниже колена.

Шли на мяч. Видел, что он успевает чуть раньше. Но я не стал тормозить. Хотя бил в него так, чтобы не сломать. Все-таки это футбол, не драка.

Гиггз после этого завелся. Так против него, наверное, давно не играли. Если играли вообще. Он ответил тоже грязно. Сначала ударил головой в бровь. Потом локтем в лицо, когда судьи не видели. Но при этом тоже ломать меня не хотел. Бил на грани травмы.

Зла на него не держал. Как и он на меня. Перед игрой в Уэльсе руки мы друг другу пожали. Хотя был эпизод, когда он мяч, ушедший за бровку, нарочно в меня ударил.

Звал Гиггза на свой прощальный матч, он обещал приехать, но в последний момент не смог.

А еще у меня была дуэль с Зиданом. Когда я зубами ему в лысину вцепился и кровь пустил. Вот думаю, «З» в моем алфавите это Зидан или нет? Еще не решил".