Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев продолжил свой футбольный алфавит в Instagram.

«Продолжаю мой алфавит, — написал Евсеев. — Даже не ожидал, что самого так затянет. Буква Д — это «Динамо». Мой путь в футболе начала именно там. В 9 лет я попал в динамовскую школу и главное, чему меня научили там, кроме азов футбола, это принципу: сила в движении. Легендарный динамовский девиз запомнил на всю жизнь. Нельзя останавливаться. Никогда. Ни на поле, ни за его пределами.

В «Динамо» я провел 4 счастливых года. Зимой занимались в манеже, летом на Речном вокзале. Ездил из моих Мытищ на тренировки на электричке, потом на метро, так было два первых года. Уставал. А потом перешел в спортивную 210-ю школу.

Был на хорошем счету, но однажды без объяснения причин меня не взяли на турнир во Францию. Обиделся на тренера и ушел в «Локомотив». Ездить было ближе, тренировались тогда в Лосинке. Лосиноостровская совсем близко к Мытищам.

За основную команду «Динамо» не сыграл ни одного матча, но свои динамовские 4 года всегда вспоминаю с теплотой. Мой футбольный фундамент был заложен именно там. И, наверное, не случайно больше всего голов в карьере я забил именно «Динамо»: 5. Причем забивал и в Петровском парке, и в Раменском, и в Лужниках, и в Черкизово».