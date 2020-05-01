Евсеев отметил день труда с бензопилой в руках
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал новое фото в Instagram.
— Сегодня у меня был день труда, — написал Евсеев. — Сажали, копали, пилили. Закончили, пошел домой и вдруг жена Таня говорит: «Стой!» Показала фото, и я тут же вспомнил эту сцену из «Девчат».
Один из любимых фильмов. Как и Рыбников один из любимых актеров. «Весна на Заречной улице», «Высота». В том старом кино были очень нужные нам сегодня герои. Честные, работающие, создающие. Радости у них были простые, а цели общие.
Пересмотрим сегодня вечером. С Первым мая вас! Последний месяц весны пошел. Скоро лето.
Сегодня у меня был день труда. Сажали, копали, пилили. Закончили, пошёл домой и вдруг Таня говорит: — Стой! Показала фото и я тут же вспомнил эту сцену из «Девчат». Один из любимых фильмов. Как и Рыбников один из любимых актеров. «Весна на Заречной улице», «Высота». В том старом кино были очень нужные нам сегодня герои. Честные, работающие, создающие. Радости у них были простые, а цели общие. Пересмотрим сегодня вечером. С Первым мая вас! Последний месяц весны пошёл. Скоро лето. #первомай #миртрудмай? #футбол #фкуфа #евсеев