Евсеев отметил день труда с бензопилой в руках

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал новое фото в Instagram.

— Сегодня у меня был день труда, — написал Евсеев. — Сажали, копали, пилили. Закончили, пошел домой и вдруг жена Таня говорит: «Стой!» Показала фото, и я тут же вспомнил эту сцену из «Девчат».

Один из любимых фильмов. Как и Рыбников один из любимых актеров. «Весна на Заречной улице», «Высота». В том старом кино были очень нужные нам сегодня герои. Честные, работающие, создающие. Радости у них были простые, а цели общие.

Пересмотрим сегодня вечером. С Первым мая вас! Последний месяц весны пошел. Скоро лето.