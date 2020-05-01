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Евсеев отметил день труда с бензопилой в руках

15:48

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал новое фото в Instagram.

— Сегодня у меня был день труда, — написал Евсеев. — Сажали, копали, пилили. Закончили, пошел домой и вдруг жена Таня говорит: «Стой!» Показала фото, и я тут же вспомнил эту сцену из «Девчат».

Один из любимых фильмов. Как и Рыбников один из любимых актеров. «Весна на Заречной улице», «Высота». В том старом кино были очень нужные нам сегодня герои. Честные, работающие, создающие. Радости у них были простые, а цели общие.

Пересмотрим сегодня вечером. С Первым мая вас! Последний месяц весны пошел. Скоро лето.

Сегодня у меня был день труда. Сажали, копали, пилили. Закончили, пошёл домой и вдруг Таня говорит: — Стой! Показала фото и я тут же вспомнил эту сцену из «Девчат». Один из любимых фильмов. Как и Рыбников один из любимых актеров. «Весна на Заречной улице», «Высота». В том старом кино были очень нужные нам сегодня герои. Честные, работающие, создающие. Радости у них были простые, а цели общие. Пересмотрим сегодня вечером. С Первым мая вас! Последний месяц весны пошёл. Скоро лето. #первомай #миртрудмай? #футбол #фкуфа #евсеев

Публикация от Evseev Vadim (@vadimevseev16)

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