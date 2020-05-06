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Евсеев назвал главное слово на «Х»: вариантов не было

12:15
19 ноября 2003 года. Кардифф. Сборная Уэльса — сборная России — 0:1. Радость Вадима Евсеева после забитого гола. Фото Александр Федоров, "СЭ"
19 ноября 2003 года. Кардифф. Сборная Уэльса — сборная России — 0:1. Радость Вадима Евсеева после забитого гола. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал новую фотографию в Instagram. 44-летний российский специалист продолжает свою рубрику с алфавитом.

Очередь дошла до буквы «Х». Евсеев вспомнил об ответном стыковом матче на чемпионат Европы-2004 сборной России с Уэльсом (1:0). Встреча прошла 19 ноября 2003 года. После финального свистка Евсеев выкрикнул в телекамеру легендарную фразу.

«Буква «Х» моего алфавита. Без вариантов», — подписал фото Евсеев.

Россия — Уэльс

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