Евсеев назвал главное слово на «Х»: вариантов не было

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал новую фотографию в Instagram. 44-летний российский специалист продолжает свою рубрику с алфавитом.

Очередь дошла до буквы «Х». Евсеев вспомнил об ответном стыковом матче на чемпионат Европы-2004 сборной России с Уэльсом (1:0). Встреча прошла 19 ноября 2003 года. После финального свистка Евсеев выкрикнул в телекамеру легендарную фразу.

«Буква «Х» моего алфавита. Без вариантов», — подписал фото Евсеев.