Евсеев: «Лучшее событие года в российском футболе? Ничего не могу отметить»

Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев ответил на вопрос, какое событие в 2024 году считает лучшим в российском футболе.

«Лучшее событие 2024 года для российского футбола? Честно, ничего не могу отметить. Даже не задумывался над этим вопросом», — сказал Евсеев «РБ Спорт».

В первой части сезона дивизиона А зоны «золото» Второй лиге России «Ленинградец» с 28 очками расположился на третьей строчке в турнирной таблице.